Олимпийский комитет России выплатил $15 млн МОК

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Олимпийский комитет России (ОКР) выплатил $15 млн Международному олимпийскому комитету (МОК) для восстановления своего членства, сообщает ТАСС.

В пресс-релизе ОКР говорится, что исполком МОК 5 декабря 2017 года установил ряд критериев, выполнение которых необходимо для восстановления Олимпийского комитета России. Один из них - выплата $15 млн на развитие международной антидопинговой системы и координацию взаимодействия в этой области между МОК, Всемирным антидопинговым агентством и международными спортивными федерациями.

"На сегодняшний день эта сумма со стороны ОКР выплачена в полном объеме. Таким образом, все финансовые требования, которые предъявлялись ОКР для снятия временного отстранения, на данный момент выполнены", - говорится в сообщении ОКР.-0-