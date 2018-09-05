Олимпийский огонь Токио будет зажжен 11 марта 2020 года

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Олимпийский огонь Игр в Токио будет зажжен в годовщину землетрясения 2011 года - 11 марта 2020 года. МОК разрешил провести эту процедуру именно в этот день, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национального олимпийского комитета.

"МОК принял предложение японской стороны. Мы взяли на себя обязательство помогать в восстановлении пострадавших территорий, где только возможно", - заявил президент МОК Томас Бах.

Фукусима оказалась одной из трех префектур, вместе с Иватэ и Мияги, наиболее пострадавших от самого мощного за всю историю Японии землетрясения и последовавшего за ним цунами. Подземные толчки спровоцировали крупную радиационную аварию на АЭС "Фукусима-1". В результате природного катаклизма погибли 16 тыс. человек.

Эстафета олимпийского огня продлится больше четырех месяцев. 24 июля 2020 года, в день церемонии открытия Игр, факел будет доставлен на национальный стадион Токио. Согласно регламенту МОК, продолжительность эстафеты олимпийского огня не должна превышать 100 суток. Для организаторов Токио-2020 было решено сделать исключение.-0-