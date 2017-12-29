29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Омский "Авангард" расторг контракт с белорусским тренером Андреем Скабелкой, сообщает официальный сайт российского клуба.

"Клуб надеялся на длительное и плодотворное сотрудничество с тренером, однако на данный момент болельщиков и руководство не устраивают ни качество игры, ни положение команды в турнирной таблице", - говорится в сообщении.

По мнению руководства команды, очевидна необходимость качественных изменений для исправления ситуации и последовательной подготовки к матчам плей-офф. Имя нового главного тренера "Авангарда" будет объявлено в ближайшее время.

Омский "Авангард" проиграл сегодня "Нефтехимку" в овертайме 2:3. После 46 матчей в активе "ястребов" 74 очка, команда занимает второе место в Восточной конференции КХЛ.-0-