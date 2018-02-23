Определен состав белорусских биатлонистов на эстафету в Пхенчхане

23 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Квартет белорусских биатлонистов Антон Смольский, Роман Елетнов, Сергей Бочарников и Владимир Чепелин выступят в мужской эстафете на Олимпиаде, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Старт гонки состоится 23 февраля в 14.15 по белорусскому времени. Наиболее опытные стреляющие лыжники белорусской команды Сергей Бочарников и Владимир Чепелин уже принимали в Пхенчхане участие в смешанной эстафете, в которой заняли пятое место.-0-
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