Определен состав белорусских биатлонистов на эстафету в Пхенчхане

23 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Квартет белорусских биатлонистов Антон Смольский, Роман Елетнов, Сергей Бочарников и Владимир Чепелин выступят в мужской эстафете на Олимпиаде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Старт гонки состоится 23 февраля в 14.15 по белорусскому времени. Наиболее опытные стреляющие лыжники белорусской команды Сергей Бочарников и Владимир Чепелин уже принимали в Пхенчхане участие в смешанной эстафете, в которой заняли пятое место.-0-