Определен состав белорусских легкоатлетов на ЧМ-2018 в закрытых помещениях

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определен состав сборной Беларуси на чемпионат мира-2018 по легкой атлетике в закрытых помещениях, который с 1 по 4 марта пройдет в Бирмингеме (Великобритания), сообщили БЕЛТА в Белорусской федерации легкой атлетики.

Беларусь на мировом форуме представят девять спортсменов. Среди них спринтеры Алина Талай, Эльвира Герман, Кристина Тимановская и Виталий Парахонько, прыгуны в высоту Максим Недосеков и Павел Селиверстов, толкательницы ядра Юлия Леонтюк и Алена Дубицкая, а также прыгунья тройным Ирина Васьковская.

Первыми на чемпионате мира-2018 (1 марта) начнут выступление белорусские прыгуны в высоту. В нынешнем зимнем сезоне лучший результат Максима Недосекова равен 2 м 31 см, Павла Селиверстова - 2 м 24 см.

На 2 марта намечена квалификация в беге на 60 м, где примет участие Кристина Тимановская (лучший результат зимнего сезона - 7,30 сек.). Также 2 марта пройдет квалификация и на дистанции 60 м с барьерами, где Беларусь представят Алина Талай (7,88 сек.) и Эльвира Герман (8,05 сек.). Лидером мирового сезона здесь является представительница США Шерика Нелвис (7,70 сек.). В вечерней сессии соревнований 2 марта в сектор для толкания ядра выйдут Юлия Леонтюк и Алена Дубицкая.

3 марта начнет соревнования прыгунья тройным Ирина Васьковская, лучшее персональное достижение которой в сезоне (14 м 30 см) не намного уступает результату лидирующей американки Кетуры Орджи (14 м 53 см). В своем виде Васьковская располагается на 4-й строке мирового рейтинга. Также 3 марта за право пройти в полуфинал на дистанции 60 м с барьерами поспорит белорусский бегун Виталий Парахонько. Свой лучший результат в сезоне спортсмен недавно установил на чемпионате Беларуси (7,70 сек).

В предстоящем мировом форуме примут участие более 600 легкоатлетов из 144 стран.-0-