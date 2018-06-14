Определен состав футбольной сборной клубов Беларуси на матч в день открытия стадиона "Динамо"

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер футбольной сборной Беларуси Игорь Криушенко объявил состав команды на матч, который пройдет 21 июня во время церемонии открытия минского стадиона "Динамо", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ассоциации "Белорусская федерация футбола".
В расположение сборной клубов вызваны 22 игрока:
вратари - Денис Щербицкий (БАТЭ, Борисов), Максим Плотников ("Луч", Минск);
защитники - Максим Бордачев, Игорь Бурко (оба - "Шахтер", Солигорск), Максим Володько, Алексей Риос, Захар Волков (все - БАТЭ, Борисов), Александр Павловец ("Торпедо-БелАЗ", Жодино), Никита Наумов, Кирилл Печенин (оба - "Витебск"), Егор Хвалько ("Неман", Гродно);
полузащитники - Александр Глеб, Мирко Иванич (оба - БАТЭ, Борисов), Юрий Ковалев ("Шахтер", Солигорск), Владислав Климович ("Торпедо-БелАЗ", Жодино), Михаил Козлов, Рафаэль Ледесма (оба - "Витебск");
нападающие - Вячеслав Глеб ("Неман", Гродно), Михаил Гордейчук (БАТЭ, Борисов), Дмитрий Антилевский ("Минск"), Кирилл Вергейчик ("Витебск"), Боян Дубайич ("Городея").
Соперником сборной белорусских клубов высшей лиги 21 июня будет объединенная команда минского и брестского "Динамо". Товарищеский футбольный матч начнется в 20.00 и станет заключительной частью программы церемонии открытия обновленной динамовской арены.-0-
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