Определен состав футбольной сборной клубов Беларуси на матч в день открытия стадиона "Динамо"

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер футбольной сборной Беларуси Игорь Криушенко объявил состав команды на матч, который пройдет 21 июня во время церемонии открытия минского стадиона "Динамо", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ассоциации "Белорусская федерация футбола".

В расположение сборной клубов вызваны 22 игрока:

вратари - Денис Щербицкий (БАТЭ, Борисов), Максим Плотников ("Луч", Минск);

защитники - Максим Бордачев, Игорь Бурко (оба - "Шахтер", Солигорск), Максим Володько, Алексей Риос, Захар Волков (все - БАТЭ, Борисов), Александр Павловец ("Торпедо-БелАЗ", Жодино), Никита Наумов, Кирилл Печенин (оба - "Витебск"), Егор Хвалько ("Неман", Гродно);

полузащитники - Александр Глеб, Мирко Иванич (оба - БАТЭ, Борисов), Юрий Ковалев ("Шахтер", Солигорск), Владислав Климович ("Торпедо-БелАЗ", Жодино), Михаил Козлов, Рафаэль Ледесма (оба - "Витебск");

нападающие - Вячеслав Глеб ("Неман", Гродно), Михаил Гордейчук (БАТЭ, Борисов), Дмитрий Антилевский ("Минск"), Кирилл Вергейчик ("Витебск"), Боян Дубайич ("Городея").

Соперником сборной белорусских клубов высшей лиги 21 июня будет объединенная команда минского и брестского "Динамо". Товарищеский футбольный матч начнется в 20.00 и станет заключительной частью программы церемонии открытия обновленной динамовской арены.-0-