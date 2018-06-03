Определен состав сборной России по футболу на домашний чемпионат мира

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал окончательный состав команды на домашний чемпионат мира, сообщает БЕЛТА.

Наибольшее представительство в главной команде составляют игроки московского ЦСКА и питерского "Зенита".

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА, Москва), Владимир Габулов ("Брюгге", Бельгия), Андрей Лунев ("Зенит", Санкт-Петербург).

Защитники: Владимир Гранат ("Рубин", Казань), Сергей Игнашевич (ЦСКА, Москва), Федор Кудряшов ("Рубин", Казань), Илья Кутепов ("Спартак", Москва), Андрей Семенов ("Ахмат", Грозный), Игорь Смольников ("Зенит", Санкт-Петербург), Марио Фернандес (ЦСКА, Москва).

Полузащитники: Юрий Газинский ("Краснодар"), Александр Головин (ЦСКА, Москва), Алан Дзагоев (ЦСКА, Москва), Александр Ерохин ("Зенит", Санкт-Петербург), Юрий Жирков ("Зенит", Санкт-Петербург), Роман Зобнин ("Спартак", Москва), Далер Кузяев ("Зенит", Санкт-Петербург), Антон Миранчук ("Локомотив", Москва), Александр Самедов ("Спартак", Москва), Денис Черышев ("Вильярреал", Испания).

Нападающие: Артем Дзюба ("Арсенал", Тула), Алексей Миранчук ("Локомотив", Москва), Федор Смолов ("Краснодар").

На предстоящем чемпионате мира 2018 года, который пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах, сборная России сыграет в группе А с Саудовской Аравией (14 июня), Египтом (19 июня) и Уругваем (25 июня).

Финал мирового форума состоится 15 июля на знаменитом московском стадионе "Лужники".-0-