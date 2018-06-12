12 июня, Москва /Корр. БЕЛТА/. Определена команда - победитель международного чемпионата "Футбол для дружбы", передает корреспондент БЕЛТА.

Чемпионом стала международная сборная под названием "Шимпанзе", одержавшая победу у "Комодских варанов" со счетом 2:1. В состав команды-чемпиона вошли дети из Бенина, Доминиканы, Колумбии, Конго, Малави, Сент-Китс и Невис с тренером из России.

Во время представления стран-участниц

Для участия в первенстве были сформированы 32 сборные из разных стран - по четыре команды в каждой группе. По итогам групповых игр в плей-офф вышли восемь сборных.

Беларусь на чемпионате представила Ксения Яцынович из Молодечно, игравшая за команду "Орангутанги". Компанию Ксении составили сверстники из Грузии, Лесото, Индии, Папуа - Новой Гвинеи и Сейшельских островов. Несмотря на две победы, сборная с белорусской участницей не смогла пробиться в плей-офф, уступив в третьей решающей игре 0:2 команде "Комодские вараны". Все матчи прошли в московской "Сапсан Арене".

Во время полуфинала

Международные сборные дружбы названы в честь редких животных, находящихся под угрозой исчезновения. Команды организованы таким образом, что в каждой из них играют спортсмены разных национальностей, пола и физических возможностей. Возраст игроков составляет 12 лет. Тренировать сборные было доверено юным тренерам 14-16 лет. События "Футбола для дружбы" освещают 12-летние журналисты, среди которых воспитанник школы юнкоров детской газеты "Зорька" Иван Лозюк из Минска.

Финал матча

Финальные мероприятия программы "Футбол для дружбы" приурочены к чемпионату мира по футболу - 2018 в России. В программу входят запуск экологичных маршрутов, международный лагерь дружбы, международный детский форум, посещение матча - открытия ЧМ по футболу. В проекте принимают участие 1,5 тыс. детей и взрослых из 211 стран мира. "Футбол для дружбы" освещают более 5 тыс. ведущих СМИ планеты.

Программа "Футбол для дружбы" стартовала в 2013 году. За эти годы в проекте приняли участие около 4 тыс. мальчиков и девочек, которых поддерживают ФИФА, УЕФА, Международный олимпийский комитет, национальные футбольные федерации и клубы, а также благотворительные фонды.-0-