Определены 16 лучших корпоративных футбольных команд Беларуси – осталось выявить победителя

Групповой этап Кубка бизнеса по футболу завершился двумя матчами 27 июня. Чемпион турнира определится по итогам плей-офф, который стартовал в четверг, 28 июня. Победитель получит возможность участия в чемпионате Европы среди корпоративных команд, который состоится в Словении.

Для белорусских компаний футбол - один из основных способов тимбилдинга. По словам игрока команды компании "Юркас" Дениса Мельника, руководство оборудовало для сотрудников площадку. "Весной у нашей компании появилось собственное поле. Тренируемся мы 2 раза в неделю после работы. Знаю, что обладатель Кубка бизнеса получит возможность принять участие на чемпионат Европы среди корпоративных команд - это дополнительная мотивация для победы. У нас хороший состав: в последнем туре группового этапа мы победили, даже несмотря на отсутствие нескольких ключевых игроков. Впрочем, в плей-офф все равны, поэтому шансы на успех "50 на 50", - отметил он.

Лучшая команда группового этапа набрала максимальные 15 очков при разнице мячей "+29". Победитель группы С также одержал 5 побед с разницей мячей "+23". Впрочем, большинство матчей проходили в упорной борьбе, а в 19 из них разница мячей была меньше трех. Лучшим бомбардиром группового этапа стал Андрей Водоевич из "Легпромразвития" - на его счету 12 мячей.

Состав плей-офф Кубка бизнеса уже определен: в него вышли 16 лучших команд из 24: Беллакт, ЛВО, ФанДОК, Изовак, Тут и Там Логистикс, команда профсоюза "Евроопт", Альфа-Банк, Юркас, Легпромразвитие, Креацепт, Хёндэ Автоград, Газпромнефть-Белнефтепродукт, БелАЗ, Кодверкс, ПепсиКо, Белорусское Бюро по Транспортному Страхованию.

Плей-офф стартует восемью матчами 28 июня. Четвертьфиналы и полуфиналы Кубка бизнеса состоятся 4 июля, матч за третье место и финал - 7 июля. Кроме получения титула, победители проедут по Минску на двухэтажном автобусе и отдохнут в загородном коттедже. Все встречи плей-офф пройдут на сертифицированных полях Белорусской федерации футбола (АБФФ). Их обслужат арбитры, задействованные на профессиональных турнирах.

Начальник департамента интеграционных проектов компании "Изовак" Сергей Гизовский сказал: "Участие в Кубке бизнеса важно для нас, потому что футбол помогает сплотить коллектив и, следовательно, лучше работать. И, конечно, от такого конкурентного турнира с другими белорусскими командами все получают удовольствие. В четвертом туре выцарапали ничью, которая позволила попасть в плей-офф. Подобные эмоции дают заряд энергии на целую рабочую неделю. К Кубку бизнеса мы готовились: в нашей компании работает около 170 человек, так что две команды для тренировочных игр легко собирали".

Главный судья соревнований Андрей Чепа отметил важность турнира: "Во многих белорусских компаниях есть отличная традиция играть в футбол по вечерам или на выходных. Однако одно дело тренироваться, а другое - играть в настоящем турнире среди лучших корпоративных команд страны. Матчи группового этапа Кубка бизнеса были не менее эмоциональными, чем многие поединки профессиональных клубов. Здорово, что турнир объединил два с половиной десятка команд, причем не только из Минска".

Кубок бизнеса – крупнейший в Беларуси турнир среди корпоративных команд, который проходит в Минске третий год кряду. Его организует коммуникационная компания GBS при поддержке Белорусской федерации футбола. В 2018 году в Кубке бизнеса принимают участие 24 команды. Победитель получит возможность выступить на чемпионате Европы среди корпоративных команд, который состоится в Словении.

Информационным партнером соревнований является Белорусское телеграфное агентство (БЕЛТА).