Определены белорусские участники детской социальной программы "Футбол для дружбы"

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси определены участники детской социальной программы "Футбол для дружбы". Они были официально представлены на республиканском турнире по мини-футболу среди команд детских домов, школ-интернатов, детских деревень и кадетских училищ, сообщает БЕЛТА.

В числе юных футболистов проекта от Беларуси выступает 12-летняя Ксения Яцынович из Молодечно, которая занимается в футбольной школе уже 3 года. Белорусская участница будет играть на позиции защитника в одной из 32 интернациональных сборных - команде "Орангутанги". Компанию Ксении составят сверстники из Грузии, Лесото, Индии, Папуа-Новой Гвинеи и Сейшельских островов.

Воспитанник школы юнкоров детской газеты "Зорька" Иван Лозюк вошел в Международный пресс-центр "Футбола для дружбы". Иван активно занимается футболом с 6 лет в детско-юношеской спортивной школе "Ислочь", успешно совмещая два главных своих увлечения - футбол и журналистику. "Я так рад, что стал победителем отборочных раундов! Футбол - моя страсть с раннего детства, а проект позволит не только познакомиться с юными футболистами из 211 стран, но и увидеть звезд мирового футбола, пообщаться и взять у них интервью. А еще это круто - поработать в Международном пресс-центре вместе со взрослыми журналистами, сделавшими себе имя в спортивной журналистике", - не скрывает своего восторга Ваня.

В этом году основные события программы стартуют 8 июня в Москве, незадолго до начала чемпионата мира по футболу. Для почти полутора тысяч участников проекта будут организованы лагерь дружбы, ребята проведут свое первое мировое первенство, встретятся со звездами мирового футбола, а 14 июня посетят матч открытия ЧМ-2018 на московском стадионе "Лужники" между сборными России и Саудовской Аравии.

Программа "Футбол для дружбы" стартовала в 2013 году. За прошедшие годы в проекте приняли участие около 4 тыс. мальчиков и девочек, которых поддерживают ФИФА, УЕФА, Международный олимпийский комитет, национальные футбольные федерации и клубы, а также благотворительные фонды.-0-