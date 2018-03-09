Определены даты и время полуфинальных матчей плей-офф в хоккейной экстралиге

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отдел по проведению соревнований федерации хоккея Беларуси утвердил даты и время проведения полуфинальных матчей плей-офф, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первыми начнут борьбу за выход в финал хоккеисты гродненского "Немана" и "Динамо-Молодечно". Серия до четырех побед одной из команд начнется 13 марта в Гродно (начало в 19.30), второй матч состоится 14 марта (19.00). Ответные игры будут проведены в Молодечно 17 и 18 марта. При необходимости поединки также запланированы на 21, 23 и 25 марта.

Вторая пара полуфиналистов минская "Юность" и солигорский "Шахтер" стартовый матч серии проведут в "Чижовка-Арене" 15 марта (18.30). Вторая встреча состоится 16 марта (19.00). В Солигорске команды сыграют 19 и 20 марта. При необходимости запланировано проведение игр 22, 24 и 26 марта.

Действующим чемпионом страны является гродненский "Неман".-0-