Определены финалисты чемпионата Минска по хоккею среди любительских команд

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определены финалисты 17-го чемпионата Минска по хоккею среди любительских команд в высшей лиге, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Президентского спортивного клуба.

Полуфинальные серии плей-офф до двух побед получились упорными. Хоккеисты "Столицы" были сильнее "Характера", обыграв своих оппонентов со счетом 4:1 в решающем третьем матче. Команда "Газпромнефть" выиграла у "Артели" со счетом 3:2 также в третьей полуфинальной встрече и вышла в финал.

Матч за бронзовые награды 17-го чемпионата состоится 4 мая. Решающий поединок за главный трофей турнира между командами "Газпромнефть" и "Столица" пройдет 5 мая.

Представительным получился турнир среди любительских команд в первой лиге (13 команд) и второй лиге (21 ледовая дружина). В дивизионах рангом ниже также состоятся финальные поединки. В первой лиге за первое место 3 мая поспорят столичный "Беркут-МАПИД" и гродненский "Авангард". Во второй лиге 4 мая лучшая команда определится в противостоянии команды "Щит" и Ice City 2.

Чемпионат Минска по хоккею среди любительских команд проводится 17-й сезон и объединяет любителей этой игры разных возрастов и профессий. Цвета команды "Столица" защищают такие известные в прошлом игроки, как Дмитрий Дудик и Геннадий Савилов.-0-