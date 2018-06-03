Определены финалисты женского чемпионата Беларуси по хоккею на траве

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определились финалисты женского чемпионата страны по хоккею на траве. За звание чемпиона страны сезона 2017-2018 поборются гродненский "Ритм" и смолевичская "Виктория", сообщили БЕЛТА в Белорусской федерации хоккея на траве.

Ранее "Ритм" смог обыграть соперниц из команды "Минск" в двух матчах: в Гродно встреча завершилась со счетом 2:0. Результат игры в Минске - 3:2 в серии буллитов.

В третьем решающем матче полуфинальной стадии "Виктория" обыграла "Текстильщика" со счетом 4:2. Два предыдущих матча с этим противником смолевичская команда также вела, однако по итогам второй встречи в Барановичах за нарушение регламента турнира "Текстильщиком" был подан протест на результат игры. В итоге "Виктории" присудили техническое поражение со счетом 5:0. Но решающий матч расставил все по своим местам. И теперь "Текстильщику" предстоит бороться за бронзу с командой "Минск".

Финальная серия будет сыграна до трех побед. Первые две встречи пройдут 6-7 июня в Минске и Смолевичах. Ответные матчи - 10-11 июня в Гродно и Барановичах. При счете серии 2:2 дополнительная игра пройдет 14 июня.-0-