Определены лучшие игроки марта в Континентальной хоккейной лиге

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) определила лучших игроков марта, сообщает БЕЛТА.

Лучшим голкипером признан Илья Сорокин из московского ЦСКА, один из лидеров казанского "Ак Барса" Джастин Азеведо стал лучшим среди нападающих. Защитник челябинского "Трактора" и сборной Беларуси Ник Бэйлен также в числе номинантов месяца. Игрок набрал в 14 матчах в марте 8 очков (3 гола + 5 передач) при показателе полезности "+11". Это лучший результат месяца среди игроков его амплуа. Лучшим новичком месяца признан форвард "Трактора" Виталий Кравцов.

В Континентальной хоккейной лиге продолжается решающая стадия плей-офф. В Восточной конференции казанский "Ак Барс" ведет в серии до четырех побед в противостоянии с "Трактором", в Западной конференции в борьбе за выход в финал Кубка Гагарина между СКА и ЦСКА счет равный - 1:1. Третий матч команды из Москвы и Санкт-Петербурга проведут 2 апреля.-0-