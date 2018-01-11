Определены лучшие легкоатлеты 2017 года в Беларуси

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская федерация легкой атлетики подвела итоги 2017 года и наградила лучших спортсменов специальной премией "Атлетика", вручение которой состоялось сегодня в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Лучшими легкоатлетами завершившегося года признаны Алина Талай (бег на 60 и 100 м с барьерами) и метатель молота Павел Борейша.

Награды получили также лучшие спортсмены и тренеры в номинациях "Юноши", "Юниоры" и "Молодежь", определены лучшие судьи сезона. По итогам специального голосования выбраны лучшие легкоатлетические фото 2017-го. Олимпийская чемпионка 2004 года Юлия Нестеренко также была удостоена специального приза.

"Медали, которые белорусские атлеты завоевали в 2017-м, - залог будущего нашего вида спорта. Все проекты, которые проводила БФЛА, прошли успешно. В ушедшем году у королевы спорта были не только поражения, но и немало побед, которые позволят добиться более значимых результатов в будущем", - рассказал председатель БФЛА Вадим Девятовский.-0-