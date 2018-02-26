Определены пары плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею в экстралиге

Во время матча "Химик" - "Витебск". Фото новополоцкого клуба

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В чемпионате Беларуси по хоккею в экстралиге стали известны пары 1/4 финала плей-офф, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Последним участником нокаут-раунда стал новополоцкий "Химик", который обыграл "Витебск" со счетом 6:2 и вышел в решающую стадию турнира.

Турнирное положение после предварительного раунда. Подгруппа "А": 1."Неман" (Гродно) - 97 очков (41 матч). 2. "Юность-Минск" - 91 (41). 3. "Шахтер" - 87 (42). 4. "Гомель" - 85 (42). 5. "Динамо-Молодечно" - 54 (42). 6. "Металлург-Жлобин" - 47 (42). В заключительном матче предварительной стадии в подгруппе "А" в Гродно "Неман" сегодня примет минскую "Юность".

Подгруппа "Б": 1. "Лида" - 70 (42). 2. "Химик" - 60 (42). 3. "Беларусь U-20" - 57 (42). 4. "Могилев" - 44 (42). 5. "Витебск" - 32 (42). 6 "Брест" - 29 (42).

В четвертьфинале пары плей-офф выглядят следующим образом: "Неман" - "Химик", "Юность-Минск" - "Лида", "Шахтер" - "Металлург". Главным же противостоянием первой стадии плей-офф хоккейного чемпионата будут являться матчи "Гомель" - "Динамо-Молодечно".

Первые матчи 1/4 финала пройдут 1 и 2 марта. Затем команды сыграют 5 и 6 марта.-0-