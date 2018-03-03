3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определены первые победители и призеры республиканских соревнований "Снежный снайпер" в младшей и средней возрастных группах, передает корреспондент БЕЛТА.

Первыми на старт в спорткомплексе "Раубичи" вышли биатлонисты в младшей возрастной группе. Среди девочек Валерия Сазанкова из Могилевской области успешно справилась с дистанцией и завоевала золотую медаль, второе место заняла минчанка Елизавета Петрова, а замкнула тройку призеров Кристина Куделко из Минской области.

В соревнованиях среди мальчиков наиболее быстрым и метким оказался Егор Скороходов из Минска, представитель Витебской области Роман Лабецкий занял второе место, Никита Горбачев (Могилевская область) стал третьим.

В возрастной группе среднего возраста развернулась упорная борьба в турнире среди мальчиков. В итоге первое место занял Владислав Гавдис из Брестского региона, второе место занял Анатолий Штундер из Минска. Бронзовую награду завоевал Николай Лукашенко, представлявший на "Снежном снайпере" Минскую область. У девочек лучшей стала Мария Гнедчик из Минска, Анастасия Попова (Минск) пересекла финишную черту второй, а Дарья Товарницкая из Гомельской области разместилась в итоговом протоколе на третьем месте.

Республиканские соревнования "Снежный снайпер" продолжатся сегодня в спорткомплексе "Раубичи" стартами в старшей возрастной группе, а 4 марта состоится одна из самых зрелищных программ турнира - смешанная эстафета.-0-

Фото Оксаны Манчук.