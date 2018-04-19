19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определены полуфиналисты 17-го чемпионата Минска по хоккею среди любительских команд в высшей лиге, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Президентском спортивном клубе.

В матчах 1/4 финала, которые прошли в спорткомплексе "Чижовка-Арена", игроки "Артели" были сильнее "Атланта" со счетом 5:1, уверенную победу над командой "Миф-Семь Холмов" одержал "Характер" - 9:1, "Газпромнефть" сломил сопротивление "Энергетика" - 3:2, а победитель прошлого чемпионата "Столица" была сильнее "Спарты" - 4:2. Квартет сильнейших команд начнет выступление в полуфинале турнира 24 апреля. За право выйти в решающую стадию сыграют "Газпромнефть" - "Артель", "Столица" - против "Характера". Серия продлится до двух побед. Финал состоится 5 мая. Лучшие игровые моменты многих матчей чемпионата доступны на Youtube-канале чемпионата: https://www.youtube.com/channel/UCMI6jtFJZ9ttgrtcFBfDJTw

Традиционно представительным получился турнир в первой лиге (13 команд) и второй лиге (21 ледовая дружина). В дивизионах рангом ниже грядет также полуфинальная серия, которая начнется 22 апреля. "Чемпионат Минска среди любительских команд имеет выстроенную структуру: четкий календарь, соблюдаются нормативно-правовые акты при проведении соревнований, игроки должны пройти медицинскую комиссию, участники турнира не несут финансовых расходов оплаты судейства и аренды льда. Этим и привлекает наш чемпионат новые команды", - отметили в Президентском спортивном клубе.

Чемпионат Минска по хоккею среди любительских команд проводится 17-й сезон и объединяет любителей хоккея разных возрастов и профессий. Цвета команды "Столица" защищают такие известные в прошлом игроки, как Дмитрий Дудик и Геннадий Савилов, в дружине первой лиги "Авангард" большинство любителей из Гродно, которые ранее также занимались хоккеем.-0-