Определены полуфиналисты мужского и женского турниров US Open

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определены полуфиналисты мужского и женского турниров в одиночном разряде Открытого чемпионата США по теннису (общий призовой фонд более $53 млн), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Двукратный победитель этого турнира Новак Джокович в трех сетах обыграл австралийца Джона Миллмэна - 6:3, 6:4, 6:4. В 1/2 финала серб встретится с Кеем Нишикори из Японии, который был сильнее в пяти партиях хорвата Марина Чилича. В другом полуфинальном противостоянии испанец Рафаэль Надаль сыграет с Хуаном Мартином Дель Потро из Аргентины.
В женском турнире шестикратная победительница US Open Серена Уильямс сыграет с Анастасией Севастовой, сенсационно пробившейся в полуфинал чемпионата. В другом матче американка Мэдисон Киз будет противостоять Наоми Осаке из Японии. Азиатская теннисистка в ходе турнира сумела обыграть двух белорусок: Александру Саснович и Арину Соболенко. Полуфинальные матчи в женском турнире состоятся в ночь с 6 на 7 сентября.
Открытый чемпионат США завершится в Нью-Йорке 9 сентября.-0-
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