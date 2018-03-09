Определены составы белорусских биатлонных команд на супермикст и микст в финском Контиолахти

09 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренерский штаб сборной Беларуси по биатлону назвал состав на супермикст и микст в эстафетах на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом виде программы эстафет - супермиксте - примут участие Динара Алимбекова и Антон Смольский. Начало гонки в 15.45. Белорусский дуэт выступит под 11-м номером.
Спустя три часа на старт в Контиолахти выйдут квартеты. Беларусь представят Надежда Скардино, Надежда Писарева, Сергей Бочарников и Владимир Чепелин. Белорусская команда также выступит под 11-м номером.
Дарья Домрачева получила день отдыха после блестящего победного спринта 9 марта и участие в эстафетах не примет.
Седьмой этап Кубка мира завершится 11 марта гонками с массового старта.-0-
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