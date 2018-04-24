Определены участники плей-офф чемпионата мира (U-18) по хоккею в сильнейшем дивизионе

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате мира по хоккею для игроков до 18 лет в российских Челябинске и Магнитогорске определены все участники плей-офф турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В заключительных матчах предварительной стадии команда Канады в овертайме на арене "Металлург" одолела соперников из Швеции - 3:2. Хозяева турнира, россияне, в Челябинске в серии буллитов обыграли Словакию - 6:5.

Хоккеисты сборной Беларуси (U-18) разгромно уступили США на ЧМ в России В матче группы А, прошедшем в Магнитогорске, тренерский штаб нашей команды предоставил отдых голкиперу Никите Толопило. Место на последнем рубеже обороны занял Кирилл Андреев, но уже после второго периода был заменен на Данилу Веремейчика.

В 1/4 финала 26 апреля мирового форума сыграют: Канада - Чехия, Швеция - Словакия, Финляндия - Беларусь и Россия - США.

Белорусская команда заняла в группе А четвертое место и сыграет с финнами, которые стали первыми в группе В. Матч состоится 26 апреля в 13.30 на арене "Трактор" в Челябинске. За право остаться в сильнейшем дивизионе сыграют Швейцария и Франция, которые проведут три матча. По итогам этих встреч определится команда, которая сохранит прописку в элите юниорского хоккея.-0-