Определены все пары плей-офф в Континентальной хоккейной лиге

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. После заключительного тура в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги стали известны все пары плей-офф в борьбе за Кубок Гагарина, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В Западной конференции КХЛ борьбу за почетный трофей продолжат: питерский СКА против череповецкой "Северстали", московский ЦСКА сыграет со "Спартаком", финский "Йокерит" встретится с ХК "Сочи", ярославскому "Локомотиву" будет противостоять нижегородское "Торпедо".
В Восточной конференци пары плей-офф выглядят следюущим образом: "Ак Барс" (Казань) - "Амур" (Хабаровск), "Салават Юлаев" (Уфа) - "Авангард" (Омск), "Трактор" (Челябинск) - "Нефтехимик" (Нижнекамск), "Автомобилист" (Екатеринбург) - "Металлург" (Магнитогорск).
Первые матчи плей-офф будут сыграны 3 марта. В этот день встречи проведут "Йокерит" - "Сочи" и "Локомотив" - "Торпедо".-0-
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