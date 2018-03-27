Определены все участники полуфинала плей-офф КХЛ в борьбе за Кубок Гагарина

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определены все участники полуфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги в борьбе за Кубок Гагарина, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В Восточной конференции челябинский "Трактор" в седьмом матче серии в гостях был сильнее уфимского "Салавата Юлаева" со счетом 2:1. У победителей в одной из голевых комбинаций принял участие защитник Ник Бэйлен, имеющий право выступать за сборную Беларуси. В первом полуфинальном противостоянии "Трактор" встретится с казанским "Ак Барсом" (серия стартует 30 марта в Казани).
В Западной конференции за выход в решающую стадию Кубка Гагарина питерскому СКА будет противостоять московский ЦСКА. Эти команды начнут свою серию 29 марта.
Действующими обладателями почетного трофея являются хоккеисты СКА.-0-
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