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Определены все участники полуфинала плей-офф КХЛ в борьбе за Кубок Гагарина

Спорт 27.03.2018 | 21:52
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27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определены все участники полуфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги в борьбе за Кубок Гагарина, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В Восточной конференции челябинский "Трактор" в седьмом матче серии в гостях был сильнее уфимского "Салавата Юлаева" со счетом 2:1. У победителей в одной из голевых комбинаций принял участие защитник Ник Бэйлен, имеющий право выступать за сборную Беларуси. В первом полуфинальном противостоянии "Трактор" встретится с казанским "Ак Барсом" (серия стартует 30 марта в Казани).

В Западной конференции за выход в решающую стадию Кубка Гагарина питерскому СКА будет противостоять московский ЦСКА. Эти команды начнут свою серию 29 марта.

Действующими обладателями почетного трофея являются хоккеисты СКА.-0-

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хоккей, чемпионат КХЛ
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