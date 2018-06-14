Определились пары 1/16 финала Кубка Беларуси по футболу

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в минском Доме футбола прошла жеребьевка 1/16 финала Кубка Беларуси сезона-2018/2019, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Игры за выход в 1/8 финала состоятся 28-29 июля, хозяева полей указаны первыми:
"Сморгонь" - "Торпедо" (Минск)
ЮАС (Житковичи) - "Ислочь" (Минский район)
"Чисть" - "Шахтер" (Солигорск)
"Слоним-2017" - "Городея"
"Лида" - "Минск"
"Узда" - "Смолевичи"
"Славия" (Мозырь" - "Луч" (Минск)
"Локомотив" (Гомель) - "Днепр" (Могилев)
"Нафтан" (Новополоцк) - "Слуцк"
"Энергетик-БГАТУ" (Минск) - "Динамо" (Минск)
"СМИавтотранс" (Смолевичи) - "Гомель"
"Белшина" (Бобруйск) - "Неман" (Гродно)
"Клецк" - "Динамо" (Брест)
"Орша" - "Витебск"
"Энергетик-БГУ" (Минск) - БАТЭ (Борисов)
"Волна" (Пинск) - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино).-0-
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