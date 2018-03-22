Определились пары полуфиналистов гандбольного Кубка Беларуси

Во время матча "БНТУ-БелАЗ" и "Витебчанка". Фото ГК "БНТУ-БелАЗ"

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жеребьевка матчей решающих стадий розыгрыша гандбольного Кубка Беларуси среди женских и мужских команд, которые пройдут в мае на арене минского дворца спорта "Уручье", состоялась сегодня в Белорусской федерации гандбола, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Вначале трофей разыграют женщины: 17 мая в первом полуфинальном поединке встретятся гандболистки "Гомеля" и гродненской "Городничанки", вслед за ними сыграют "БНТУ-БелАЗ" и "Витебчанка". На следующий день победители сыграют в решающем матче за Кубок страны, проигравшие поспорят за 3-е итоговое место. В прошлом году обладателем Кубка стал "Гомель", одолевший в финале "БНТУ-БелАЗ".

А на исходе весны мужские клубы определят обладателя Кубка Беларуси. 29 мая действующий обладатель этого трофея Брестский гандбольный клуб имени Мешкова проэкзаменует гродненский "Кронон", а финалист турнира минский СКА сыграет с "Гомелем". Победители полуфиналов 30 мая сыграют в финальном матче, неудачники встретятся в матче за бронзу кубкового розыгрыша.

В ближайшие выходные два представителя Беларуси проведут матчи континентальных клубных турниров. В первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов БГК имени Мешкова 24 марта примет в Бресте гостей из французского "Нанта". Вице-чемпионы страны гандболисты минского СКА 25 марта в 5-м туре соревнований команд группы А Кубка ЕГФ сыграют в гостях у ее лидера немецкого "Магдебурга".-0-