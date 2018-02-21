Определились полуфиналисты женского турнира по керлингу на ОИ

21 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Определились полуфиналисты женского турнира по керлингу на XXIII зимних Олимпийских играх, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Борьбу за медали по итогам предварительного раунда продолжат команды Республики Корея, занявшей в турнирной таблице первое место, Швеции, Великобритании и Японии.

Наиболее сложная ситуация перед заключительным 12-м туром на предварительной стадии была у команды Японии. Для того, чтобы гарантировать себе участие в плей-офф, японкам необходимо было победить Швейцарию. Однако азиатская команда уступила - 4:8. Не смогли воспользоваться поражением Японии керлингистки США, которые в экстра-энде уступили Швеции - 6:9.

Олимпийская команда атлетов из России заняла девятое место из десяти участников зимних Игр.

Полуфинальные матчи по керлингу женского турнира состоятся 23 февраля.-0-