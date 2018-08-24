Определились соперницы белорусских теннисисток на старте US Open

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Нью-Йорке состоялась жеребьевка первого раунда основной сетки открытого чемпионата США по теннису, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На старте женского одиночного разряда белоруска Арина Соболенко (25-й номер рейтинга WTA) встретится с американкой Даниэль Коллинс (36), Александра Саснович (37) сыграет со швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич (43), Вера Лапко (70) поспорит с украинкой Екатериной Бондаренко (84), Виктория Азаренко (80) будет соперничать со словачкой Викторией Кужмовой (56).

Основной этап заключительного в сезоне турнира серии "Большого шлема" начнется 27 августа, а завершится 9 сентября. Общий призовой фонд US Open-2018 составит $53 млн. Победители в мужском и женском одиночных разрядах получат по $3,8 млн.-0-