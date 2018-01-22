Определились все четвертьфиналисты Australian Open в одиночных разрядах

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый в сезоне турнир серии "Большого шлема" - открытый чемпионат Австралии по теннису выходит на финишную прямую. Сегодня на кортах "Мельбурн Парка" определились все участники четвертьфинальной стадии в одиночных разрядах, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Главным возмутителем спокойствия в мужском турнире стал 21-летний теннисист из Республики Корея Чон Хён, занимающий пока лишь 58-е место в мировом рейтинге. В поединке 1/8 финала он сумел переиграть экс-первую ракетку планеты, 6-кратного триумфатора Australian Open серба Новака Джоковича - 7:6 (7:4), 7:5, 7:6 (7:3). Соперником корейца в матче за выход в полуфинал станет еще один малоизвестный спортсмен - американец Теннис Сандгрен, находящийся на 97-й позиции в рейтинге АТР.

Нынешний лидер мирового рейтинга испанец Рафаэль Надаль встретится с хорватом Марином Чиличем (6-й номер рейтинга АТР). Вторая ракетка планеты, действующий чемпион Australian Open легендарный швейцарец Роджер Федерер сыграет с чехом Томашем Бердыхом (20), а болгарин Григор Димитров (3) будет соперничать с британцем Кайлом Эдмундом (49).

Первая ракетка женского тенниса румынка Симона Халеп в игре за попадание в полуфинал поспорит с чешкой Каролиной Плишковой (6). Второй номер мирового рейтинга датская теннисистка Каролин Возняцки сыграет с испанкой Карлой Суарес-Наварро (39), украинка Элина Свитолина (4) встретится с бельгийкой Элиз Мартенс (37), немка Ангелика Кербер (16) будет играть с американкой Мэдисон Киз (20).-0-