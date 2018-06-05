Определились все четвертьфиналисты открытого чемпионата Франции по теннису

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На открытом чемпионате Франции по теннису определились все участники четвертьфинальной стадии в одиночных разрядах, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В соревнованиях мужчин первый номер мирового рейтинга, победитель French Open-2107 испанец Рафаэль Надаль в поединке за выход в полуфинал встретится с аргентинским теннисистом Диего Шварцманом, у которого 12-я позиция. Третья ракетка планеты Александр Зверев из Германии сыграет с австрийцем Домиником Тимом (8-й номер рейтинга АТР). Хорват Марин Чилич (4) будет играть с аргентинцем Хуаном Мартином Дель Потро (6). Набирающий форму бывший лидер мирового рейтинга серб Новак Джокович (22) сыграет с итальянским теннисистом Марко Чеккинато (72).

У женщин соперницей первой ракетки мира румынки Симоны Халеп будет немка Ангелика Кербер (12). Победительница их матча в полуфинале встретится с одной из двух экс-первых ракеток планеты россиянкой Марией Шараповой (30) или испанкой Гарбинье Мугурусой (3). Представительница Казахстана Юлия Путинцева (98) сыграет с американкой Мэдисон Киз (13), а еще одна американская теннисистка Слоан Стивенс (10) - с россиянкой Дарьей Касаткиной (14).

Четвертьфинальные игры пройдут 5 и 6 июня, полуфиналы - 7 и 8 июня, женский финал состоится 9 июня, мужской - 10 июня. Общий призовой фонд второго в сезоне турнира серии "Большого шлема" составляет почти 40 млн евро. Победители одиночных разрядов у мужчин и женщин получат по 2,2 млн, проигравшие в финалах - по 1,1 млн евро.-0-