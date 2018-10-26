Определились все полуфиналистки итогового турнира WTA

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сингапуре определись все участницы полуфинальной стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в последнем поединке Красной группы американка Слоан Стивенс (6-й номер мирового) победила немку Ангелику Кербер (2) - 6:3, 6:3.

Кики Бертенс одержала вторую победу на итоговом турнире WTA В матче в Красной группе встречались японка Наоми Осака (4-й номер мирового рейтинга) и голландка Кики Бертенс (9).

Итоговое положение: Стивенс - 3 победы, Бертенс - 2 (3), Кербер - 1, Осака - 0 (3).

Из Белой группы в полуфинал вышли украинка Элина Свитолина (7) и чешка Каролина Плишкова (8).

Полуфинальные пары выглядят так: Элина Свитолина - Кики Бертенс, Каролина Плишкова - Слоан Стивенс.

Полуфиналы пройдут 27 октября, их победители 28 октября встретятся в решающем поединке.

Общий призовой фонд итогового турнира WTA-2018 составляет $7 млн. В прошлом году победительницей была датская теннисистка Каролин Возняцки, обыгравшая в финальном матче американку Винус Уильямс.-0-