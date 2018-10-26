Определились все полуфиналистки итогового турнира WTA

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сингапуре определись все участницы полуфинальной стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в последнем поединке Красной группы американка Слоан Стивенс (6-й номер мирового) победила немку Ангелику Кербер (2) - 6:3, 6:3.
Итоговое положение: Стивенс - 3 победы, Бертенс - 2 (3), Кербер - 1, Осака - 0 (3).
Из Белой группы в полуфинал вышли украинка Элина Свитолина (7) и чешка Каролина Плишкова (8).
Полуфинальные пары выглядят так: Элина Свитолина - Кики Бертенс, Каролина Плишкова - Слоан Стивенс.
Полуфиналы пройдут 27 октября, их победители 28 октября встретятся в решающем поединке.
Общий призовой фонд итогового турнира WTA-2018 составляет $7 млн. В прошлом году победительницей была датская теннисистка Каролин Возняцки, обыгравшая в финальном матче американку Винус Уильямс.-0-
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