Определились все участники 1/8 финала ЧМ по футболу в России

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате мира по футболу в России сыграны заключительные матчи группового этапа. Последними поединки 3-го тура провели команды группы G, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В этом квартете интриги не было уже после двух стартовых туров - англичане и бельгийцы одержали по две виктории и досрочно обеспечили себе пропуска в первый раунд плей-офф. Лидеры встретились в Калининграде и минимальную викторию одержала сборная Бельгии - 1:0.

Сборная Бельгии победила Англию на футбольном ЧМ в России Перед матчами 3-го тура в квартете G не было никакой интриги - англичане и бельгийцы досрочно обеспечили себе пропуска в первый раунд плей-офф.

В Саранске футболисты Туниса переиграли панамцев со счетом 2:1. Итоговое положение: Бельгия - 9 очков (разница мячей - 9-2), Англия - 6 (8-3), Тунис - 3 (5-8), Панама - 0 (2-11).

Вот как выглядят пары 1/8 финала ЧМ-2018: Франция - Аргентина (30 июня; Казань), Уругвай - Португалия (30 июня; Сочи), Испания - Россия (1 июля; Москва), Хорватия - Дания (1 июля; Нижний Новгород), Бразилия - Мексика (2 июля; Самара), Япония - Бельгия (2 июля; Ростов-на-Дону), Швеция - Швейцария (3 июля; Санкт-Петербург), Англия - Колумбия (3 июля; Москва).

Безусловно, главной сенсацией стал провал чемпионов планеты футболистов Германии, которые в решающем поединке сенсационно проиграли команде Республики Корея (0:2). После этого корейские футболисты заслужили немало похвал, ведь перед встречей с немцами они уже лишились шансов на продолжение борьбы, но проявили настоящий спортивный характер и оставили не у дел одного из главных фаворитов турнира. С огромным трудом пробились в плей-офф вице-чемпионы планеты аргентинцы. Пятикратные обладатели Кубка мира бразильцы пока также не показали яркой игры. Откровенно разочаровали поляки, которых не выручил и суперснайпер мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски, не забивший ни одного гола.

Перед стартом плей-офф список лучших бомбардиров возглавляет англичанин Харри Кейн, на лицевом счету которого 5 забитых мячей. По 4 гола в активе португальца Криштиану Роналду и Ромелу Лукаку из Бельгии.-0-