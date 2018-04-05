Опубликован предварительный календарь биатлонного сезона-2018/2019

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный союз биатлонистов опубликовал предварительный календарь биатлонного сезона 2018/2019 годов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Этапы Кубка мира пройдут в Европе и Северной Америке, а главный старт - чемпионат мира состоится в шведском Эстерсунде с 7 по 17 марта 2019 года.

Расписание этапов Кубка мира: Поклюка (Словения; 30 ноября - 9 декабря), Хохфильцен (Австрия; 10-16 декабря), Нове-Место (Чехия; 17-22 декабря), Оберхоф (Германия; 7-13 января), Рупольдинг (Германия; 14-20 января), Антхольц/Антерсельва (Италия; 21-27 января), Кэнмор (Канада; 4-10 февраля), Солт-Лейк-Сити (США; 11-17 февраля), Холменколлен (Норвегия; 18-24 марта).

В завершившемся сезоне Кубка мира по биатлону наиболее высокое место в общем зачете среди белорусских стреляющих лыжников заняла Дарья Домрачева, которая разместилась на третьем месте, уступив лишь Анастасии Кузьминой из Словакии и финке Кайсе Мякяряйнен.-0-