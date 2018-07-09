Опытный защитник Павел Волчек пополнил состав ХК "Юность-Минск"

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Опытный защитник Павел Волчек пополнил состав хоккейного клуба "Юность-Минск", сообщили БЕЛТА в пресс-службе команды.

Игрок является воспитанником школы "Юность". 37-летний хоккеист обороны также выступал за минский "Керамин", "Витебск", "Брест", жлобинский "Металлург" и "Гомель".

Павел Волчек становился чемпионом Беларуси в сезоне 2001/2002, выступая за минский "Керамин", а также неоднократно завоевывал серебряные и бронзовые медали отечественного первенства. Является лучшим снайпером чемпионата Беларуси (221 шайба). Всего в экстралиге Павел провел 682 поединка, в которых набрал 429 (221+208) очков, в Кубке страны - 83 матча и 65 (31+34) очков.-0-