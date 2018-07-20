Орден Национального олимпийского комитета Беларуси вручен мэтру гандбола Спартаку Мироновичу

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прославленный гандбольный наставник Спартак Миронович удостоен ордена НОК Беларуси за исключительные заслуги в развитии олимпийского движения, массового спорта и спорта высших достижений. Награду мэтру мирового гандбола сегодня вручил первый вице-президент НОК Андрей Асташевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Месяц назад Спартак Миронович отметил 80-летний юбилей и получил массу заслуженных поздравлений от коллег со всего мира. В честь этого события был выпущен памятный спецштемпель и художественный конверт "Спорт. Гандбол" с портретом юбиляра тиражом 30 тыс. экземпляров. Спартак Миронович поблагодарил НОК за столь высокую награду и выразил надежду, что новое поколение белорусских гандболистов также добьется немалых успехов.

Спартак Миронович родился в российском Магнитогорске, но его спортивная жизнь прочно связана с Беларусью - он играл за минский "Политехник", в 1963 году окончил Гомельский педагогический институт, в 1964-м стал мастером спорта СССР. На тренерскую работу Спартак Миронович перешел в 1966 году, а через 10 лет возглавил минский СКА. Под его руководством минские армейцы стали сильнейшим клубом Советского Союза - у них 6 чемпионских титулов и 3 Кубка СССР. В 80-е годы ХХ века минский СКА являлся одним из сильнейших клубов мира: команда Спартака Мироновича трижды выигрывала Кубок европейских чемпионов, два раза становилась обладателем Кубка обладателей кубков европейских стран. В тандеме с Анатолием Евтушенко с 1986 по 1992 год Миронович успешно работал со сборными СССР и СНГ, приведя их к победам на Олимпийских играх в Сеуле и Барселоне.

В суверенной истории Беларуси Спартак Миронович 10 раз приводил СКА к званию чемпионов страны, в 1992 году армейцы стали финалистами второго по рангу континентального турнира - Кубка ЕГФ, а в 2013-м выиграли Кубок вызова. Пост главного тренера СКА Миронович покинул в 2016 году, передав бразды правления одному из своих многочисленных учеников - Игорю Папруге. С национальной сборной Беларуси Спартак Миронович работал с 1992 по 2008 год, в 1995 году на чемпионате мира в Исландии его подопечные добились пока лучшего результата в своей истории, заняв 9-е место.

За многочисленные заслуги Спартак Миронович удостоен званий заслуженного тренера СССР и Беларуси, заслуженного деятеля физической культуры и спорта Беларуси. В настоящее время он работает с подрастающим поколением минского СКА.-0-