Организаторы Минского полумарафона-2018 ожидают 35 тыс. участников

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организаторы Минского полумарафона-2018 ожидают, что в нем примут участие 35 тыс. любителей бега. Об этом сегодня рассказал журналистам председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Глава БФЛА отметил, что в прошлом году на старты вышли 30 тыс. человек, сейчас можно говорить о серьезном увеличении - регистрация идет более активно. Он сказал, что полумарафонскую дистанцию - 21 км уже выбрали в два раза больше людей, чем год назад. Расширяется и география участников - в этом году в Минск приедут представители как минимум 40 стран.

В этом году Минский полумарафон пройдет в четвертый раз. 9 сентября старт главной дистанции полумарафона (21,1 км) будет дан в 9.00. Забеги на дистанциях 5,5 км и 10 км начнутся в 12.00. Соревнования имеют бронзовый лейбл Международной федерации легкой атлетики, а также пять звезд качества и безопасности забегов Европейской легкоатлетической ассоциации. По традиции, беговой маршрут проложен по самому центру белорусской столицы, участники соревнований смогут увидеть красивейшие места города. На время забегов движение транспорта будет перекрыто.-0-