Организаторы обеспечат безопасность атлетов на турнире по конному троеборью в Ратомке

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организаторы обеспечат высокий уровень безопасности атлетов на международном турнире по конному троеборью в Ратомке, который пройдет с 26 по 29 июля. Об этом сообщил сегодня в пресс-центре БЕЛТА генеральный директор Республиканского центра олимпийской подготовки конного спорта и коневодства Виктор Малашко.

По его словам, у центра накоплен достаточный опыт проведения международных соревнований, и в Ратомке будут созданы все условия во время турнира по троеборью, считающимся одним из самых травмоопасных в конном спорте. В 2016 году на соревнованиях в Ратомке погиб российский всадник. "От ошибок в этом виде не застрахован никто. Любое падение лошади, особенно при преодолении в движении стационарных жестких препятствий, таит угрозу. Маршрут прохождения дистанции будет составлять техделегат, судья международного уровня Мартин Плева из Германии, который знает все тонкости трассы в троеборье", - рассказал Виктор Малашко. Он выразил уверенность, что этот вид понравится всем зрителям, учитывая его зрелищность.

Председатель Белоруской федерации конного спорта Сергей Дражин отметил, что команда хозяев выступит сильнейшим составом. "У Белорусского конного спорта богатые традиции. Наши спортсмены принимали участие в пяти Олимпиадах. Сейчас идет активная подготовка к следующим главным стартам четырехлетия в Японии, поэтому необходимо проверить возможности каждого спортсмена и лошади, - сказал он. - Стараемся оказывать всяческую помощь нашим лидерам. Появилось достаточное количество лошадей высокого уровня, которые могут конкурировать на международной арене. Предстоящий турнир по троеборью в Ратомке раскроет возможности наших лошадей и всадников".

Белорусская федерация конного спорта организует также 7-12 августа международный турнир категории две звезды и чемпионат Беларуси по выездке. Одна из лидеров в этой дисциплине - белоруска Анна Карасева, у которой неплохие шансы на победу. "Соревнования в Ратомке состоятся за неделю до турнира уровня четыре звезды в Москве и позволят проверить готовность. Выступаю для нашего вида (выездки. - Прим. БЕЛТА) на достаточно молодой лошади по кличке Зодиак, на нем победила на этапе Кубка мира в Минске, турнир Москве, стала серебряным призером в Нижнем Новгороде. Зодиак еще растет в своем мастерстве и может конкурировать с лидерами. Постараемся отобраться на летние Игры в Токио", - рассказала Анна Карасева.-0-

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