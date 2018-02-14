Организаторы просят посетителей покинуть Олимпийский парк из-за сильного ветра

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организаторы Олимпийских игр через громкоговорители призывают посетителей покинуть Олимпийский парк в Канныне или пройти в спортсооружения в связи с сильными порывами ветра, сообщает ТАСС.
Ранее посетителям парка рекомендовалось во избежание травм спрятаться в здании столовой с натяжными стенами и потолком. Позднее волонтеры попросили посетителей покинуть столовую. Через громкоговорители идут объявления на корейском и английском языках с просьбой укрыться в спортсооружениях или покинуть парк.
Breaking: emergency alert issued for evacuation of common areas of olympic park due to high winds. #wpxi #Pyeonchang2018 pic.twitter.com/6crLK5rt9j— Gordon Loesch (@WPXIGordon) 14 февраля 2018 г.
В здании медиацентра журналистам также предложили продолжить работу на близлежащей хоккейной арене, учитывая, что медиацентр также имеет натянутые стены и потолки.
Резкий порывистый ветер продолжается в Канныне около четырех часов. Из-за погодных условий были перенесены соревнования в слаломе у горнолыжниц, а также биатлонная индивидуальная гонка у женщин на 15 км.-0-
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