Организаторы просят посетителей покинуть Олимпийский парк из-за сильного ветра

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организаторы Олимпийских игр через громкоговорители призывают посетителей покинуть Олимпийский парк в Канныне или пройти в спортсооружения в связи с сильными порывами ветра, сообщает ТАСС.

Ранее посетителям парка рекомендовалось во избежание травм спрятаться в здании столовой с натяжными стенами и потолком. Позднее волонтеры попросили посетителей покинуть столовую. Через громкоговорители идут объявления на корейском и английском языках с просьбой укрыться в спортсооружениях или покинуть парк.

Breaking: emergency alert issued for evacuation of common areas of olympic park due to high winds. #wpxi #Pyeonchang2018 pic.twitter.com/6crLK5rt9j