Оргкомитет обсудил церемонию открытия Евроигр-2019

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемония открытия II Европейских игр 2019 года обсуждена на заседании республиканского организационного комитета по подготовке и проведению соревнований под председательством премьер-министра Андрея Кобякова, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.
Рассмотрены сценарии церемоний открытия и закрытия игр, а также открытия стадиона "Динамо".
Обсуждался вопрос организации акции "Пламя мира".
II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года в 15 видах спорта: бадминтон, баскетбол 3х3, бокс, борьба (греко-римская, вольная, женская), велосипедный спорт (трек и шоссе), гимнастика (спортивная, художественная, акробатика, аэробика и прыжки на батуте), гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, карате, легкая атлетика, самбо, стрельба из лука, стрельба (пулевая и стендовая), настольный теннис, пляжный футбол. Атлеты разыграют 189 комплектов наград в 23 спортивных дисциплинах.-0-
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