Оршанский "Витэн" и минская "Столица" вышли в финал Кубка Беларуси по мини-футболу

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оршанский "Витэн" и минская "Столица" стали финалистами розыгрыша Кубка Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в гостевом поединке 1/2 финала оршанская дружина играла в Пинске против микашевичского "Гранита" и добилась ничьей – 3:3. В первом полуфинальном матче "Витэн" одолел соперников у себя дома с минимальным преимуществом 1:0 и в шестой раз вышел в финал кубкового розыгрыша. Оршанцы дважды становились обладателями Кубка страны.
Соперником оршанцев будет действующий чемпион страны минская "Столица", переигравшая теперь уже экс-обладателя Кубка "Дорожник". В их первой встрече за выход в финал "столичники" выиграли 2:0, а сегодня разгромили соперников со счетом 8:4.
Решающий поединок 28-го по счету кубкового розыгрыша состоится в воскресенье, 28 января в Орше.-0-
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