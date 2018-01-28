Оршанский "Витэн" в третий раз выиграл Кубок Беларуси по мини-футболу

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены оршанского "Витэна" в третий раз стали обладателями Кубка Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в решающем поединке, впервые проходившем в оршанском спорткомплексе "Олимпиец", хозяева переиграли действующего чемпиона страны - минскую "Столицу" со счетом 5:3. В составе победителей голевой дубль оформил Роман Кордоба, по разу отличились Дмитрий Клочко, Сергей Дядичкин и Георгий Тикуришвили. У проигравших два гола забил Руслан Лазюк, еще один мяч в активе ветерана Александра Черника. Для "Витэна" это третий успех в кубковых розыгрышах, до этого он выигрывал трофей два года подряд - в 2009 и 2010 годах. "Столица" во второй раз играла в финале - в 2015 году команда Андрея Толмача обыграла "Витэн" 5:3.

Лучшим бомбардиром 28-го по счету кубкового розыгрыша стал Андрей Скварчевский из минского "Дорожника", забивший 9 мячей.-0-