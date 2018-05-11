Оршанский "Витэн" вышел в 1/2 финала чемпионата Беларуси по мини-футболу

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Последним полуфиналистом чемпионата Беларуси по мини-футболу стал оршанский "Витэн", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В третьем, решающем матче четвертьфинальной серии, оршанцы разгромили на своей площадке могилевский "Форте" со счетом 7:2. Таким образом, "Витэн" выиграл серию с общим счетом 2:1 и в борьбе за путевку в финал встретится с гомельским ВРЗ.

Вторую полуфинальную пару составили действующий чемпион страны минская "Столица" и "Лидсельмаш".

Первые матчи полуфинальных серий до двух побед одной из команд состоятся 14 мая в Гомеле и Лиде.-0-