Оршанский "Витэн" вышел в 1/2 финала чемпионата Беларуси по мини-футболу

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Последним полуфиналистом чемпионата Беларуси по мини-футболу стал оршанский "Витэн", сообщает корреспондент БЕЛТА.
В третьем, решающем матче четвертьфинальной серии, оршанцы разгромили на своей площадке могилевский "Форте" со счетом 7:2. Таким образом, "Витэн" выиграл серию с общим счетом 2:1 и в борьбе за путевку в финал встретится с гомельским ВРЗ.
Вторую полуфинальную пару составили действующий чемпион страны минская "Столица" и "Лидсельмаш".
Первые матчи полуфинальных серий до двух побед одной из команд состоятся 14 мая в Гомеле и Лиде.-0-
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