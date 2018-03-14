Основную часть доходов АБФФ составят поступления от ФИФА, УЕФА и продажи телеправ - Сафарьян

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2018 году основную часть доходов бюджета ассоциации "Белорусская федерация футбола", как и прежде, составят поступления от ФИФА и УЕФА, а также продажи телеправ. Всего за год АБФФ планирует потратить чуть более Br19,4 млн. Об этом первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян сообщил сегодня на отчетной конференции федерации в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Планируется, что АБФФ получит от международных футбольных структур порядка 34%, еще 28% дохода должно поступить от продажи прав на телевизионные трансляции матчей национальной сборной Беларуси. Кроме того, Белорусская федерация футбола может получить в доход 15% спонсорской помощи и 7% от рекламной деятельности, отметил Сергей Сафарьян. Он также сообщил, что взносы команд на участие в чемпионате страны составят не более 5%.

Что касается расходной части бюджета АБФФ, то в новом сезоне основные средства будут направлены на подготовку и проведение национальных соревнований, причем около 10% средств пойдет на развитие детско-юношеского и массового футбола. Эти направления являются приоритетными в деятельности футбольной федерации, подчеркнул Сергей Сафарьян.

В качестве независимого аудитора на 2018 год выбрано ООО "СМ Бел Аудит".

На заседании исполкома АБФФ были утверждены списки судей, инспекторов и делегатов для обслуживания матчей "Беларусбанк - высшая лига 2018". Никита Пыреев и Максим Комаровский завершили судейскую карьеру. Зато "обойму" рефери пополнили главные судьи Владимир Русакович и Сергей Чистов, помощники Виктор Гетиков и Сергей Косовец, в резерв включены Евгений Коваль и Амин Кургхели.-0-