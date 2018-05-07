Открыта регистрация на Минский полумарафон-2018

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открыта регистрация на Минский полумарафон, который состоится 9 сентября. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский, передает корреспондент БЕЛТА.

Каждый может с 7 мая в течение четырех месяцев подать заявку на участие. Сделать это можно на официальном сайте забега www.minskhalfmarathon.by. В стартах планируют принять участие иностранные атлеты, а также различные группы ЗОЖ, которые ведут активную подготовку к забегу, в том числе команда Dream team.

Как отметил председатель БФЛА, разработан макет медалей предстоящих соревнований. В 2018 году ожидается около 35 тыс. участников.

Организаторы заранее, с понедельника, 3 сентября, в ТЦ "Галерея" планируют выдавать номера участников забега.

Значительно увеличен призовой фонд Минского полумарафона - $50 тыс. "Основная часть призовых будет распределена между лучшими в полумарафоне на 21,1 км среди мужчин и женщин, - подчеркнул Вадим Девятовский. - Вместе с телезрителями и пользователями соцсетей количество интересующихся Минским полумарафоном достигает около миллиона пользователей".

Телеканал "Беларусь 5" планирует провести прямую трансляцию полумарафона.

Старт на 5,5 км и 10 км будет дан в 12.30, полумарафон (21,1 км) начнется в 9.30.

Школьникам, студентам, пенсионерам, людям с ограниченными возможностями, ликвидаторам аварии на ЧАЭС и ветеранам ВОВ во время регистрации не нужно платить взнос на дистанции 5,5 км.

В 2018 году Минский полумарафон будет проведен в четвертый раз. В 2017 году в нем участвовали около 30 тыс. человек.

Минский полумарафон имеет бронзовый лейбл Международной федерации легкой атлетики, а также пять звезд качества и безопасности забегов Европейской легкоатлетической ассоциации.-0-