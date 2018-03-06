Открытие Дворца гимнастики придаст импульс развитию этого вида спорта в Беларуси - Кабаева

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытие Республиканского центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике (Дворца гимнастики) придаст дополнительный импульс развитию в Беларуси этого вида спорта. Такое мнение высказала в интервью телеканалу ОНТ олимпийская чемпионка 2004 года по художественной гимнастике Алина Кабаева, сообщает БЕЛТА.
Алина Кабаева уверена, что белорусским гимнасткам здесь заниматься будет комфортно. "Такой дворец - один из лучших в мире. Очень рада, что у сборной Беларуси по художественной гимнастике появился такой центр. Они очень долго к этому шли, достойны этого, - сказала спортсменка. - Маленькие детки, которые будут сюда приходить, обязательно станут новыми чемпионами. Когда я зашла в зал, сказала: "Как жалко, что когда я тренировалась, у меня не было таких условий".
Отметила Алина Кабаева и месторасположение объекта: "Посмотрите, сколько вокруг жилых домов. Я говорю про себя: если бы у меня не было бы секции рядом, наверняка не пришла бы в художественную гимнастику".
Олимпийская чемпионка призналась, что очень любит белорусскую школу. Гимнастки из Беларуси всегда создавали россиянкам достойную конкуренцию.
Алина Кабаева приняла участие в церемонии открытия Дворца гимнастики. "Без поддержки государства этого центра не было бы. Здорово, что ваш Президент так внимательно относится к спорту", - сказала она.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4314 BYN
|2.41 BYN
|2.418 BYN
|USD
|1.9589 BYN
|1.954 BYN
|1.958 BYN
|RUB
|3.4482 BYN
|3.44 BYN
|3.455 BYN