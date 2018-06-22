Открытие стадиона "Динамо": лучшие кадры

Обновленный стадион "Динамо" торжественно открылся в Минске. Участие в мероприятии принял Президент Беларуси Александр Лукашенко.
Обновленный стадион "Динамо" торжественно открылся в Минске
Глава государства вручил символический ключ от стадиона спортсменам - членам национальной сборной по легкой атлетике и футболистам. На церемонии прозвучал Государственный гимн Беларуси, который исполняли и зрители на многотысячных трибунах нового стадиона.
(слева направо) Татьяна Холодович, Александр Лукашенко и Артем Быков. Фото Андрея Стасевича
Во время церемонии открытия. Фото Андрея Покумейко
Во время открытия стадиона. Фото Андрея Стасевича
Дан обратный отсчет времени до открытия II Европейских игр. Фото Андрея Покумейко
Во время легкоатлетической эстафеты. Фото Николая Петрова
Во время церемонии открытия. Фото Николая Петрова
Во время церемонии открытия. Фото Николая Петрова
Во время церемонии открытия. Фото Николая Петрова
Фейерверк над стадионом "Динамо". Фото Андрея Покумейко