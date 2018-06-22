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Открытие стадиона "Динамо": лучшие кадры

Спорт 22.06.2018 | 08:29
Во время церемонии открытия
Во время церемонии открытия

Обновленный стадион "Динамо" торжественно открылся в Минске. Участие в мероприятии принял Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Лукашенко: стадион "Динамо" станет родным домом для любителей активного отдыхаЛукашенко: стадион "Динамо" станет родным домом для любителей активного отдыха
Президент Беларуси от имени спортивных болельщиков, спортсменов и всего белорусского народа высказал слова благодарности за великолепный стадион.

Обновленный стадион "Динамо" торжественно открылся в МинскеОбновленный стадион "Динамо" торжественно открылся в Минске
Глава государства вручил символический ключ от стадиона спортсменам - членам национальной сборной по легкой атлетике и футболистам. На церемонии прозвучал Государственный гимн Беларуси, который исполняли и зрители на многотысячных трибунах нового стадиона.

(слева направо) Татьяна Холодович, Александр Лукашенко и Артем Быков. Фото Андрея Стасевича
(слева направо) Татьяна Холодович, Александр Лукашенко и Артем Быков. Фото Андрея Стасевича
Во время церемонии открытия. Фото Андрея Покумейко
Во время церемонии открытия. Фото Андрея Покумейко
Во время открытия стадиона. Фото Андрея Стасевича
Во время открытия стадиона. Фото Андрея Стасевича
Дан обратный отсчет времени до открытия II Европейских игр. Фото Андрея Покумейко
Дан обратный отсчет времени до открытия II Европейских игр. Фото Андрея Покумейко
Во время легкоатлетической эстафеты. Фото Николая Петрова
Во время легкоатлетической эстафеты. Фото Николая Петрова
Во время церемонии открытия. Фото Николая Петрова
Во время церемонии открытия. Фото Николая Петрова
Во время церемонии открытия. Фото Николая Петрова
Во время церемонии открытия. Фото Николая Петрова
Во время церемонии открытия. Фото Николая Петрова
Во время церемонии открытия. Фото Николая Петрова
Фейерверк над стадионом "Динамо". Фото Андрея Покумейко
Фейерверк над стадионом "Динамо". Фото Андрея Покумейко
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Лукашенко встретился с президентом Международной ассоциации легкоатлетических федераций
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Церемония открытия стадиона "Динамо" завершилась фейерверком
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Инфографика

Стадион "Динамо" На стадионе будет главная и тренировочная арены. Стоимость работ - около 150 млн евро. Вместимость стадиона после реконструкции составляет 22 246 зрителей. Спортобъект на 75% защищен козырьком. На трибуне для прессы смогут разместиться более 800 представителей средств массовой информации.
Вся инфографика
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Александр Лукашенко Лукашенко запустил обратный отсчет времени до открытия II Европейских игр
Лукашенко встретился с президентом Международной ассоциации легкоатлетических федераций
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