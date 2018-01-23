Открытое первенство Гомеля по каратэ соберет более 200 юных участников из Беларуси и России

23 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Открытое первенство Гомеля по каратэ соберет в областном центре 27 января более 200 участников из Беларуси и России, сообщили корреспонденту БЕЛТА в оргкомитете соревнований.
Оспаривать лидерство будут спортсмены в возрасте от 4 до 13 лет, которые представят Гомельскую и Брянскую области. Поединки пройдут в гимназии №10. Ребята сразятся в четырех дисциплинах. Всего участники разыграют 49 комплектов наград.
"Открытое первенство Гомеля проводится с 2016 года. За это время соревнования стали для многих юных каратистов своеобразным трамплином, позволяющим выйти на состязания республиканского и международного уровня", - отметили собеседники. Соревнования нацелены на повышение мастерства участников, укрепление международного сотрудничества, пропаганду здорового образа жизни, приобщение детей и молодежи к спорту, популяризацию каратэ как вида спорта, доступного для любого возраста.
В числе организаторов первенства - молодежное общественное объединение "Гомельская областная федерация каратэ", отдел образования, спорта и туризма горисполкома, городской центр дополнительного образования детей и молодежи, гимназия №10 Гомеля.-0-
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