Открытый чемпионат Беларуси по легкой атлетике в помещении пройдет в Могилеве 16-17 февраля

15 февраля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Открытый чемпионат Беларуси по легкой атлетике в помещении на призы газеты "Спортивная панорама" пройдет в могилевском СК "Олимпиец" 16-17 февраля. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Белорусской федерации легкой атлетики.

В соревнованиях примут участие команды со всех областей страны и Минска, в состав которых войдут сильнейшие спортсмены, в их числе Ольга Мазуренок, Эльвира Герман, Виолетта Скворцова, Максим Недосеков, Александр Линник, Сергей Литовчик, Юлия Костючкова, Ирина Жук, Ирина Васьковская и др. Подтвердила свое участие в престижном первенстве и лучшая белорусская спринтерша Алина Талай. Она выйдет на старт дистанции 60 м с барьерами. "Спортсменка, ведущая подготовку к участию в чемпионате мира в помещении, намерена не только обновить свой лучший результат сезона (7,88 сек.), но и переписать установленный ею же национальный рекорд (7,85 сек.)", - отметили в БФЛА.

Лидеров сезона в стране будут отличать номера фиолетового цвета. Свой цвет будет и у команд областей: Брестская - белый, Витебская - голубой, Гомельская - зеленый, Гродненская - черный, Минская - синий, Могилевская - желтый, Минск - красный. В частности, Могилевскую область в беге на 200 м представит Кристина Тимановская - бесспорный лидер на гладкой спринтерской дорожке среди белорусских легкоатлеток. Конкурировать с ней будет Кристина Радиванюк из Минска.

Борьба между атлетами будет вестись в 16 видах: беге на 60 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 3000 м, 60 м с барьерами, 3000 м с препятствиями, спортивной ходьбе на 5 км и 10 км, прыжках в высоту, длину и с шестом, тройном прыжке, толкании ядра, эстафете 4х400 м.

Благодаря генеральному партнеру БФЛА - Белорусской национальной перестраховочной организации - сформирован призовой фонд чемпионата от БФЛА в размере Br32 тыс. Обладатели золота получат Br400, серебра - Br250, бронзы - Br150. Помимо денежного вознаграждения спортсменов ждут медали, сувенирные кружки и букеты-комплименты. По традиции будут определены лучшие спортсмены соревнований: по три женщины и мужчины получат дополнительный денежный бонус в размере Br1 тыс. каждый. Для тренеров, подготовивших победителей и призеров, БФЛА также предусмотрела сувенирные медали и термокружки.

Соревнования проводятся с целью популяризации легкой атлетики в Беларуси и повышения спортивного мастерства спортсменов. Турнир является официальным отбором для участия в чемпионате мира в помещениях в Бирмингеме (Великобритания) 1-3 марта.-0-