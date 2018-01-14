Открытый чемпионат Беларуси по трековым автогонкам в 2018 году планируется провести в 7 этапов

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытый чемпионат Беларуси по трековым автогонкам в 2018 году планируется провести в семь этапов, сообщили БЕЛТА в пресс-центре ДОСААФ.

Такой уровень чемпионата сделает его более сложным и интригующим. Выиграть звание чемпиона будет гораздо труднее. Финальные заезды первого этапа чемпионата прошли сегодня на стадионе "Заря" в поселке Боровая. В борьбу за звание чемпиона страны вступили сильнейшие гонщики из разных регионов Беларуси. Заявки на участие подали 35 пилотов. С трековых автогонок стартовал нынешний спортивный сезон в ДОСААФ.

В регламенты соревнований чемпионатов по трековым автогонкам с 2014 года внесены изменения. Каждый этап проходит в течение двух дней. В первый проводятся тренировки и квалификационные заезды, во второй - финальные заезды.

Соревнования по автомобильному треку - это гонка по кольцу стадиона. Его длина составляет около 400 м, ширина прямых участков трассы равна примерно 10 м, а на поворотах доходит до 14. В гонке участвуют подготовленные по соответствующим техническим требованиям автомобили с объемом двигателя до 2 тыс. куб. см, развивающие высокие скорости и на поворотах уходящие в красивый управляемый занос. В одном заезде могут выступать до шести машин.

Параллельно с проведением чемпионатов по трековым автогонкам с 1999 года проводятся соревнования "Горячий лед", которые завоевали огромную популярность у зрителей. Первым чемпионом таких соревнований стал Андрей Погоцкий (в свое время - инструктор школы экстремального вождения).

Сегодня ДОСААФ развивает 22 вида спорта, в которые входят 60 спортивных дисциплин. В их числе автомобильный и авиационный спорт, картинг, пулевая стрельба, пейнтбол, страйкбол, лазертаг и другие.

В 2017 году спортсмены ДОСААФ приняли участие в 35 чемпионатах, Кубках мира и Европы по техническим и авиационным видам спорта и завоевали 219 медалей, в том числе 92 золотых, 71 серебряную и 56 бронзовых. В 2017 году ДОСААФ провел 107 республиканских соревнований по разным видам спорта.-0-