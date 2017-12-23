Открытый фестиваль закаливания пройдет в Витебске

23 декабря, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебске сегодня состоится открытый областной фестиваль закаливания, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации закаливания и зимнего плавания.

Соревнования проведут на реке Витьба в специально оборудованном бассейне с двумя дорожками (25 м на 2 м), но допускаются к ним только участники, прошедшие специальную подготовку. О желании побороться за победу уже заявили около 20 моржей из Витебска, Минска, Гомеля, Полоцка, представители Витебской 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. Участники будут выступать в возрастных категориях до 30 лет, 30-60 лет и старше 60 лет в нескольких номинациях (заплывы, эстафета, окунание в воду и др.).

Самому юному участнику - витебчанину Артему - всего 8 лет. Он продолжает традиции семьи - его дедушка известный в областном центре инструктор по плаванию и зимнему закаливанию Станислав Шумяков. Несомненно, что внутренне он будет переживать за внука, однако сегодня главному витебскому моржу предстоит быть беспристрастным - он главный судья соревнований.

Организаторы - Витебский облисполком, областной учебно-методический центр физического воспитания населения, областная организация ОСВОД.-0-